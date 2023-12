Si cala dal balcone tenuta per i piedi, per vedere la città a “testa in giù”, ma scivola e muore

RUSSIA - Durante il suo primo appuntamento, una ragazza russa di 18 anni ha deciso di sperimentare un pericoloso gioco: guardare a testa in giù la città di Ufa (capitale della Repubblica di Baschiria, in Russia). Perciò ha chiesto al suo amico di tenerla per i piedi mentre si calava dalla finestra di un alto edificio residenziale. Lui ha acconsentito, ma quando stava per riportarla al sicuro, la ragazza è scivolata cadendo nel vuoto e perdendo la vita nell'impatto con il suolo. Il giovane è attualmente sotto indagine per comprendere i dettagli dell'incidente.