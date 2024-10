Si barrica in casa con un coltello per evitare ricovero

PADOVA - Momenti di tensione ieri pomeriggio a Cervarese Santa Croce (Padova) dove un residente ha dato in escandescenze, barricandosi in casa armato di coltello per opporsi ad un intervento sanitario sollecitato dai familiari. Dopo ore di trattative che hanno visto impiegati militari della stazione di Bastia di Rovolon in supporto del carabiniere specializzato negoziatore, si è reso necessario l'accesso all'abitazione degli uomini dell'antiterrorismo, che sono riusciti ad accedere all'abitazione, disarmando e mettendo in sicurezza l'uomo in crisi. L'azione si è conclusa senza feriti. All'intervento hanno preso parte militari della Compagnia di Abano Terme e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Padova.