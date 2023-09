Si attardano in spiaggia durante un temporale e vengono uccisi da un fulmine – IL VIDEO

MESSICO - Un improvviso e potente temporale ha scosso la tranquillità dei turisti sulla spiaggia di Maruata, una delle perle della costa pacifica messicana, trasformando una giornata di relax in una tragedia: un fulmine ha colpito due turisti, uccidendoli istantaneamente, mentre diverse altre persone sono rimaste ferite e sono attualmente ricoverate in ospedali locali. Il fulmine ha colpito la spiaggia in un punto dove molte persone erano ancora presenti nonostante stesse sopraggiungendo il maltempo. Un video ha catturato il momento esatto dell'incidente ed è stato condiviso ampiamente sui social network.



Le vittime, due turisti stranieri, sono state identificate come Mark Johnson, 35 anni, e Sarah Davis, 29 anni. Entrambi erano in vacanza in Messico e avevano scelto Maruata come destinazione per godere delle sue incantevoli spiagge e dei paesaggi mozzafiato. La loro tragica morte ha scosso la comunità turistica e i residenti locali. Oltre ai due morti, diverse altre persone sono rimaste ferite. Le autorità stanno lavorando per fornire assistenza e supporto alle vittime e alle loro famiglie. Gli esperti meteorologici avevano segnalato la possibilità di temporali nella zona, ma il rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche ha sorpreso molte persone in spiaggia.