Si arrampica sul balcone per raggiungere l’appartamento della ex: arrestato

PADOVA - Un uomo di 30 anni, originario del Bangladesh è stato sorpreso, nella sera di mercoledì verso le 22 ad arrampicarsi sul balcone dell’ex fidanzata, una donna polacca, dalla quale era stato denunciato per poi essere allontanato, tramite un divieto di avvicinamento, per maltrattamenti, minacce e violenze.



L’uomo è stato arrestato ed è ora sotto custodia cautelare. Il 30enne era stato notato da una vicina mentre si arrampicava sul balcone di quest’ultima al secondo piano, cercando di forzare la porta finestra per entrare.



Credendo fosse un ladro, la donna ha chiamato il 113: il pronto intervento della polizia ha rivelato che l’uomo era l’ex fidanzato di lei. Prima dell’arrivo della polizia, il 30enne era riuscito a sottrarre il cellulare alla donna, ma fortunatamente la chiamata della polizia ha permesso alla donna di essere tratta in salvo. L’uomo era anche gravato anche dall’obbligo di dimora in un comune della provincia di Udine ed è stato ora arrestato.