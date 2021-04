Si arrampica per intrufolarsi nell'abitazione della compagna, entra e la picchia

MESTRE - Ad inizio settimana gli agenti del Commissariato di Mestre hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 27enne M.W., origini senegalesi, accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna.



Nonostante gli fosse stato imposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna, il giovane ha violato il divieto introducendosi in casa della compagna arrampicandosi sulla terrazza ed entrando dalla finestra.



Una volta in casa l’uomo, con precedenti per maltrattamenti oltre a rissa e furto, l’ha insultata e l’ha colpita con schiaffi e pugni e danneggiando anche alcuni mobili della casa.



Per l’uomo è stata disposta la sua custodia cautelare in carcere, ordinanza che è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Mestre. OT