Si apre una voragine a Ceggia: paura sulla strada per il mare

CEGGIA – Paura questa mattina a Ceggia, voragine si apre sul lato destro della careggiata lasciandosi alle spalle il paese. Il buco di ben 3 metri è stata individuato nella mattinata di oggi lungo la strada provinciale 58 che costeggia il fiume Piavon, una delle arterie principali utilizzata dagli abitanti della provincia di Treviso e Venezia per raggiungere le località balneari come Caorle o Duna Verde. A causare la voragine probabilmente sono state una serie di infiltrazioni d’acqua provenienti dalle tubazioni sottostanti. Sul posto, come ha segnalato Veneto Orientale Informazioni, sono intervenute due squadre dei pompieri, la polizia locale, l’assessore ai lavori pubblici del comune di Ceggia Angelo Vincenzo Salvel, l’architetto Montagner a capo dell’ufficio tecnico con gli operatori comunali, i tecnici consorzio di bonifica, dell’ASI e della Città Metropolitana. La voragine verrà chiusa in queste ore grazie all’ausilio della ghiaia e dell’asfalto. Dato la pericolosità dell’evento le autorità competenti controlleranno lo stato di salute di tutto il tratto stradale che negli anni è stata teatro di terribili incidenti, vista anche la vicinanza col fiume.