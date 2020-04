Si andrà al mare quest’estate? A Lignano c’è chi ha già deciso che la stagione non partirà

Non si sa ancora quando, né come, si potrà andare al mare. Quest’estate, di certo, non sarà come le altre: in moltissimi hanno disdetto le prenotazioni in Italia e a Lignano qualche albergatore ha già deciso che non aprirà per la stagione 2020: troppe incertezze.

A renderlo noto un servizio del TGR Friuli Venezia Giulia, che dà voce ad alcuni albergatori e ristoratori. Per quanto riguarda i primi, qualcuno dice appunto che è troppo difficile aprire un albergo all’ultimo, o durante un periodo di tali incertezze. I ristoratori invece si dicono pronti ad aprire quando sarà possibile.

In spiaggia ci saranno gli ombrelloni? Ancora non si sa. I tempi per allestire i lidi sono lunghi e come data per poter dare il via ai lavori si ipotizza metà giugno. Se per quella data non c'è ancora il via libera, sarebbe troppo tardi.

Intanto per Pasqua e Pasquetta le strade di accesso a Lignano sono sorvegliate speciali. Sia mai che a qualcuno venga voglia di fare una capatina al mare…