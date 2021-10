Si alza in volo con lo striscione “Mi vuoi sposare?" ma l'aereo si schianta: muore il passeggero

CANADA - Voleva essere una proposta di matrimonio romantica, plateale, quella di Gian Piero Ciambella, che si è alzato in volo con un maxi striscione, per schiantarsi dopo 15 minuti al suolo. Miracolosamente, l’ideatore della performance e pilota del velivolo, non è deceduto, ma si trova in ospedale gravemente ferito. E’ morto sul colpo, invece, il passeggero dell’aeroplano. I fatti si sono verificati il 2 ottobre in Canada.

L’aereo, un Cessna 172, era decollato dall’aeroporto vicino a Montreal, e si è schiantato a Deep Park, un parco pubblico. Le cause de sinistro non sono ancora state chiarite ma si è trattato di un problema al velivolo. Ciambella infatti, pilota esperto, aveva lanciato l'allarme per un atterraggio di emergenza ma non è riuscito ad arrivare al suolo correttamente a causa di un guasto e l’aereo si è sfracellato nel brutale impatto. Le foto del velivolo sono state pubblicate sul Mirror, che ha riportato la notizia.