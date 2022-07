Si aggira in piena notte tra le auto parcheggiate con un martello frangi-vetro

VICENZA - Alle 4 del mattino di mercoledì 13 luglio a Vicenza, in viale Legione Antonini, i militari della Sezione Radiomobile del dipendente N.O.R.M., hanno denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, A. D. , moldavo diciannovenne.

Residente in città, è di fatto senza fissa dimora, gravato da precedenti e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il giovane, poco prima, era stato visto aggirarsi con fare sospetto in prossimità di alcune auto parcheggiate sulla via. Prontamente individuato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un martello frangi-vetro.