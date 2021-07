Si accascia a terra mentre gioca a calcio: muore a 17 anni

MUSILE DI PIAVE - Si spegne a 17 anni durante una partita di pallone con gli amici. La vittima si chiamava Christian Bottan, residente in via Riviera Sile a Caposile di Musile di Piave.



La tragedia è accaduta ieri in un campetto di Passarella di Sopra, frazione di San Donà di Piave.

Il ragazzo si trovava come sempre al campetto per giocare a calcio. A un certo punto si è accasciato al suolo. La causa con tutta probabilità una miocardite bilaterale.



L’episodio è accaduto alle 16: immediata la chiamata di un amico al padre, giunto sul posto col defibrillatore. Nel frattempo è stato avvertito il 118. I sanitari, una volta sul posto, hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo per poco meno di un’ora, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri di San Donà per i rilievi di legge.