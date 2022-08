Si accascia a terra durante la passeggiata, scattano i soccorsi per una ragazza di 23 anni

TRIESTE - Una donna di nazionalità estone di 23 anni ha avuto un forte calo di pressione durante una passeggiata lungo la strada vicentina (Napoleonica). Era partita assieme alla madre e al fidanzato - il gruppetto è in vacanza in Slovenia - da Monte Grisa quando dopo un po', si è accasciata a terra. Un probabile colpo di calore che l'ha spossata del tutto impedendole di rimettersi in piedi. La donna è stata infatti raggiunta dalle squadre della stazione di Trieste del Soccorso Alpino, imbarellata e portata fino all'ambulanza per essere condotta in ospedale.

Tra le 11.30 e le 13.30 circa ci sono stati due interventi per persone infortunate a Paularo e Forni di Sopra

Paularo

Un uomo del posto circa sulla settantina è caduto da un muretto da un'altezza di circa quattro metri nei pressi della propria abitazione. Attivata a stazione di Forni Avoltri a supporto dell'elisoccorso regionale che ha sbarcato tecnico di elisoccorso, medico e infermiere direttamente sul posto. L'uomo è stato adagiato nella barella spinale e portato in ospedale.

Forni di Sopra

Nella forra della Tolina un uomo che stava scendendo assieme ad altri forristi lungo la forra è stato colpito dal rimbalzo di una corda in tensione procurandosi un forte trauma toracico e la rottura delle costole. L'incidente è avvenuto nell'ultimo tratto di discesa mentre il forrista, un residente del posto, stava facendo sicurezza ad un compagno. Sul posto sono arrivate via terra le squadre della stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino con 7 tecnici e i soccorritori della Guardia di Finanza a supporto dell'elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore (l'altro elicottero era impegnato a Paularo). Con una lunga verricellata di circa ottanta metri è stata calata nella forra l'equipe tecnico sanitaria di bordo mentre l'infortunato veniva anche raggiunto dal basso dagli altri soccorritori che hanno arrampicato un tratto di circa sei - sette metri. L'infortunato è stato spostato in un punto più idoneo al recupero e poi recuperato a bordo dell'elisoccorso con il triangolo di evacuazione.

Gli altri escursionisti sono stati accompagnati fuori dalla forra dagli altri soccorritori.