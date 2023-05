Si accascia a terra davanti alla stazione dopo aver festeggiato il Napoli: muore poco dopo

UDINE - Una persona ha perso la vita nelle prime ore di oggi, intorno alle 4:00, nella zona della stazione dei treni di Udine. Sembrerebbe aver trascorso la serata a festeggiiare il Napoli campione d'Italia. Dopo le chiamate di aiuto giunte al Numero unico di emergenza Nue112 da parte di alcune persone che l’hanno vista accasciarsi, gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’automedica provenienti da Udine. Il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione, ma per la persona non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso, avvenuto sulla strada, in prossimità dell’accesso alla stazione. Attivati per quanto di competenza gli agenti della Polizia di Stato.