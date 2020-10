Si accascia e muore in stazione per un malore: forse l'autopsia sul corpo di Marcello

VEDELAGO - Morto d’infarto in stazione, la Procura potrebbe chiedere l’autopsia sul corpo di Marcello Mormile.



Il ragazzo, 33 anni, si è spento nella serata di domenica in seguito a un malore nella stazione di Castelfranco: era appena sceso da un treno.



La Procura potrebbe chiedere un ulteriore esame sulle cause del decesso, visto che a ieri non era stato ancora concesso il nullaosta per poter celebrare il rito funebre.



Mormile, musicista e deejay, era figlio di Momo Mormile, presidente di Veneto Jazz.