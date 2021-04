Possagno piange la perdita del professor Ottavio Cunial

POSSAGNO - Saranno lunedì nel Tempio di Possagno i funerali di Ottavio Cunial, deceduto giovedì a 91 anni. Giovanissimo presidente della Fondazione Opera Dotazione del Tempio, si laureò a in Lettere a Padova con Umberto Eco, in una tesi sul Canova e è stato sempre un uomo di cultura, con cui era piacevole parlare, amante dei classici latini e greci e dell'all'arte, tanto da essere conosciuto come "Il professore", un soprannome che lo ha accompagnato per tutta la vita, anche dopo aver terminato la sua carriera di insegnante, iniziata nel 1956, al Cavanis di Possagno.

"Credo sia stato il primo possagnese a laurearsi con una tesi sul Canova" ricorda il professor Giancarlo Cunial "che mi portò poi in dono durante il mio periodo di amministrazione. L'amore per il Canova è durato una vita e collaborò con Ottorino Stefani per la pubblicazione con Mondadori Electa dell'opera "Canova. La Statuaria" pubblicato nel 1999."

Dei Cunial "Paetot", Ottavio fu anche il fondatore della prima fornace "moderna": l'IN.CO.LA (Industria coppi e latterizi) di Possagno. Non più carbone o legna, ma il metodo Hoffman a gasolio denso, che permise poi alla famiglia di allargare le proprie attività anche in altri settori economici, come quello immobiliare e agricolo, tanto che oggi, abbandonato il settore dei coppi, la famiglia possiede aziende agricole in Friuli e Veneto ed esporta prodotti agricoli in tutto il mondo.

Lascia i figli Gianpaolo, Gianmaria, Gianandrea, Maria Chiara, Cristina, Gianantonio e Giancarlo. I funerali si svolgeranno lunedì 12 aprile alle ore 15.30 nel Tempio Canoviano di Possagno.