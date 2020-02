Si è spento il noto artista Igne

VITTORIO VENETO – Si è spento oggi, venerdì, nella sua casa di Cavolano (Sacile) Giorgio Igne, 86 anni, lo “scultore senza frontiere”. Sua la statua di Lorenzo Da Ponte che si trova nel giardino della biblioteca di Ceneda. La realizzò anni fa su incarico del Lions Club Vittorio Veneto quale memoria tangibile del librettista di Mozart e venne collocata proprio nel quartiere in cui Da Ponte era nato nel 1749 con il nome di Emanuele Conegliano.

Milanese di nascita, Igne era cresciuto a Sacile dove con la famiglia aveva trovato riparo durante la Seconda Guerra Mondiale. Aveva conseguito il titolo di maestro di scultura in pietra all’Istituto d’Arte di Venezia, poi si era diplomato in scultura all’Accademia di Brera a Milano. La sua attività scultorea era iniziata negli anni Cinquanta. Negli anni Novanta aveva lasciato la professione di docente d’arte per dedicarsi al volontariato nei territori dell’ex Jugoslavia segnati dalla guerra. Trascorse lunghi periodi all’estero, per poi fare rientro in Italia, a Sacile, e continuare a dedicarsi alla ricerca artistica.

Vasta la sua produzione di sculture in bronzo, gesso e marmo, dallo stile immediato e diretto. Diverse le opere che lo scultore ha donato alla sua città e che si possono ammirare camminando tra vie e piazze.