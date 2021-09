Si è spento Leonardo Lapasini, ex presidente del calcio Vittorio

VITTORIO VENETO - Si è spento Leonardo Lapasini, 84 anni, presidente per una vita e poi super tifoso del calcio Vittorio Veneto.

Costruttore edile, fu dirigente dagli anni ‘60 e presidente presidente dal 1963 al 1970, a seguire fu dirigente e direttore sportivo.



Lo ha segnalato via social il figlio Giulio, ex assessore comunale. Ancora da fissare la data del funerale.