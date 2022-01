Si è spento Gianluca Merenda, aveva solo 48 anni

VITTORIO VENETO - Gianluca Merenda si è spento a soli 48 anni a causa di una malattia. Mercoledì scorso, in provincia di Messina, famigliari, amici e conoscenti gli hanno dato l’ultimo saluto. Merenda, però, ha lasciato un bel ricordo di sé anche a Orsago e nel vittoriese.

Per un decennio, infatti, aveva insegnato alla scuola elementare di Orsago, e aveva allenato i ragazzini del Basket Vittorio Veneto. Due anni fa era tornato in Sicilia. “Il presidente Massimo Cettolin, il vicepresidente, il CdA, atleti, giocatori e collaboratori in un forte abbraccio alla famiglia del nostro caro Gianluca. Rimarrà sempre in noi la sua gentilezza e la sua nobiltà d’animo”, ha scritto la squadra di basket vittoriese sul proprio sito internet. Il funerale si è tenuto mercoledì scorso nella parrocchia di San Michele Arcangelo.