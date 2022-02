Si è spento Bepi Ros, la "Roccia del Piave"

SUSEGANA - Si è spento questa mattina, giovedì, l’ex pugile Bepi Ros, 79 anni: il decesso verso le 8.30 all’ospedale di Vittorio Veneto. Aveva 79 anni.

Per ben tre volte è stato campione d’Italia dei pesi massimi professionisti fra il 1970 e 1973. Da dilettante ha conquistato la medaglia di bronzo all’Olimpiade di Tokyo 1964.

Era per tutti “La roccia del Piave”: in carriera ha disputato 60 incontri da professionista, vinti 42: e non era mai andato ko mentre mandò al tappeto l'avversario in 24 occasioni.

Residente a Susegana, si è spento dopo una lunga malattia. Cinque giorni fa si era spento il fratello Ernesto, campione d’Italia dei pesi medi.

Era originario di Santa Maria di Piave, visse a Susegana. Qui gestì una trattoria insieme alla moglie Maria. Lascia le figlie Mary e Patrizia.