Si è spento Andrea Spinelli, il Forrest Gump che camminava contro il cancro

PORDENONE - Andrea Spinelli, il viandante pordenonese che da dieci anni lottava contro un tumore al pancreas, è morto ieri all'Hospice del Cro di Aviano in provincia di Pordenone.

Ha raccontato la sua battaglia in una serie di libri di successo, Se cammino, vivo; Il caminante; Camminatore, pellegrino e viandante, in cui narrava di come il movimento quotidiano - che lo ha portato ad attraversare, a piedi, l'Italia e molte nazioni europee - lo avesse aiutato a tenere a bada la sua patologia, per la quale i medici gli avevano dato la prospettiva di vita di poche settimane.