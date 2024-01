Si è spento Andrea Moretto, caporedattore di Telenuovo

VERONA - Lutto nel mondo del giornalismo veneto: è morto Andrea Moretto, caporedattore del Tg Padova di Telenuovo e corrispondente della Gazzetta dello Sport. Aveva 51 anni. Moretto si è spento all'alba all'ospedale di Lecce, dopo essere stato colpito da un attacco cardiaco il giorno di Natale mentre trascorreva le festività con la famiglia in Salento.

Nel corso della sua carriera Moretto ha collaborato anche con Sky Sport ed era grande appassionato di volley, sporte che praticava ancora a livello amatoriale. Lascia la moglie e un figlio.

"Con Andrea Moretto, il giornalismo veneto perde un professionista di valore, serio, preparato, poliedrico. Alla sua famiglia, ai suoi colleghi di Telenuovo e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato come uomo e come giornalista, rivolgo il mio più profondo cordoglio". Lo afferma in una nota il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Da giornalista di grande esperienza - aggiunge Zaia - Moretto sapeva esprimere la sua professionalità non solo in campo televisivo, con Telenuovo e con Sky con cui aveva collaborato in carriera, ma anche sulla carta stampata come corrispondente da Padova della Gazzetta dello Sport. Il suo stile misurato e la serietà del suo impegno nel mondo dell'informazione - conclude - mancheranno a tutto il mondo del giornalismo".