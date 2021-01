Si è spento il «frate dei capitei», frate Fiorenzo, al secolo Fiorenzo Silvano Cuman

BASSANO DEL GRAPPA - In mezzo Veneto era conosciuto come il «frate dei capitei», è morto ieri nel convento dei Cappuccini di Bassano del Grappa, frate Fiorenzo, al secolo Fiorenzo Silvano Cuman, classe 1936, originario di Marostica, molto conosciuto anche nel trevigiano, dove era stato in più conventi, tra i quali ad Asolo, per due volte, prima di arrivare a Bassano del Grappa.

Proprio ad Asolo, dove è stato per due volte aveva scritto il suo trentesimo volume sui capitelli, scoprendo e catalogando in modo certosino, oltre 150 edicole e alberi sacri, a cui si erano aggiunti 20 oratori e 9 chiese. Una sorta di pellegrinaggio meticoloso, di casa in casa, che alla fine aveva dato frutti proficui: frate Fiorenzo aveva portato alla luce il capitello di Via Forestuzzo datato 1550 e dedicato alla Madonna con bambino e ai Santi Sebastiano, Rocco, Antonio Abate e Caterina d'Alessandria. Autentici scrigni di belleza ed espressione della fede popolare, "andar per capitelli" gli aveva permesso di conoscere molte famiglie.

Orgoglioso delle sue origini e della fede che aveva caraterizzato la famiglia, raccontava con gioia di quel "mestiere" scelto sin da giovanissimo che lo ha portato a 65 anni di professione religiosa, come una storia di "altri tempi". In data 09 febbraio 2003 aveva ricevuto l'onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica italiana, su iniziativa del presidente della Repubblica. Un santo rosario sarà recitato dai frati Cappuccini di Bassano del Grappa (convento in via San Sebastiano nr. 42), mentre i funerali saranno domani alle ore 10.30. Frate Fiorenzo, oltre alla comunità dei frati, lascia la sorella Francesca, i nipoti Daniele e Roberto e i pronipoti.