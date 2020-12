Si è spenta Giuseppina Gentilini, era la sorella dell'ex sindaco di Treviso Giancarlo

VITTORIO VENETO - Si è spenta a 89 anni Giuseppina Gentilini, 89 anni: era la sorella dell’ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini.



Viveva a Vittorio Veneto nel quartiere di Serravalle-Santa Giustina: lascia nel dolore i figli Paola e Giulio, il fratello e tutti i parenti.



È stata per decenni titolare di una cartolibreria in via Caprera, al piano terra dell’abitazione di famiglia.



Il funerale sarà celebrato giovedì 31 dicembre alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Giustina, dove la salma arriverà dall’ospedale di Vittorio Veneto.



Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la cremazione.