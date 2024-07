Shock dopo la puntura di un'ape, morto ex calciatore

REGGIO EMILIA - Non ce l'ha fatta Stefano Guerra, ex calciatore 62enne: è morto all'ospedale di Reggio Emilia, dove era ricoverato da alcuni giorni dopo una reazione allergica ad una puntura di un'ape. Guerra, nato a Verona e cresciuto nel Vicenza, ha giocato in varie squadre tra cui la Reggiana con cui conquistò la promozione nel 1989. Si era poi sposato e aveva continuato a vivere a Reggio Emilia.