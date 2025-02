Shock al supermercato: un serpente velenoso strisciava tra le banane provenienti dall’Ecuador

USA - Un episodio insolito e potenzialmente pericoloso ha avuto luogo nei giorni scorsi presso il Market Basket di Manchester, nel New Hampshire, quando un dipendente ha fatto una scoperta inaspettata tra la frutta: un serpente velenoso. L'animale, un esemplare di leptodeira, noto anche come "serpente dagli occhi di gatto", è stato notato mentre si trovava tra le banane in un'area del negozio. Il rettile, lungo circa 45 centimetri, è stato immediatamente segnalato alle autorità competenti.



L'animale, originario dell'Ecuador, non è tra le specie più comuni in quella zona, ma la sua presenza tra i prodotti del supermercato non è stata del tutto inusuale. I serpenti di questa specie si rifugiano infatti spesso tra la frutta per sfuggire ai predatori, come ha spiegato Mack Ralbovsky, vicepresidente di Rainforest Reptile Shows, l'azienda che ha successivamente preso in custodia il serpente. "È un comportamento normale, stava solo cercando un posto in cui rifugiarsi", ha dichiarato Ralbovsky, aggiungendo che situazioni simili si verificano mediamente 3-4 all'anno. Una volta recuperato, il serpente è stato affidato all'organizzazione che si occupa di centinaia di rettili.



I responsabili di Rainforest Reptile Shows hanno scherzato sul soprannome dato al serpente, ribattezzato "l'autostoppista indesiderato". Al momento, l'animale si trova in un habitat temporaneo, ma potrebbe essere trasferito in uno zoo o in un acquario in futuro. I rappresentanti dell'azienda hanno anche interagito con il pubblico attraverso i social media, chiedendo ai follower di suggerire possibili nomi per il serpente, condividendo aggiornamenti sulla sua condizione. L'incidente, che fortunatamente non ha provocato danni, il rettile forse era intorpidito dalla permanenza nei frigoriferi del market, ha suscitato una grande curiosità online, sottolineando ancora una volta l'imprevedibilità delle situazioni che possono accadere nella vita quotidiana.