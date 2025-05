Shock al funerale, nella bara c’è la salma sbagliata: “Aveva l'abito di mio zio, ma non era lui”

Una vicenda surreale ha sconvolto una famiglia californiana durante l’ultimo saluto a un proprio caro. Il 7 aprile 2025, in occasione della cerimonia funebre dello zio, una donna e i suoi familiari si sono ritrovati davanti a una scena agghiacciante: all’interno della bara, invece del loro congiunto, c’era il corpo di uno sconosciuto, vestito con l’abito scelto per il defunto.



Il fatto è stato riportato da People e da KCAL News. La nipote del defunto, scioccata, ha raccontato ai microfoni: «Era un tizio sdraiato lì con l'abito di mio zio, ma non era mio zio».



Inizialmente, la donna ha cercato di contattare l’agenzia funebre per ottenere spiegazioni. Tuttavia, secondo quanto riferito, l’impiegata con cui è riuscita a parlare avrebbe difeso l’operato dell’azienda. Solo quando la donna ha mostrato una fotografia dello zio ancora in vita, l’agenzia avrebbe ammesso lo scambio e provveduto, dopo ore di attesa, alla sostituzione del corpo.



Ma il danno ormai era fatto: il momento dell’addio si è trasformato in un incubo per tutta la famiglia. Il 15 maggio, la nipote ha deciso di denunciare ufficialmente l’agenzia funebre. Secondo KCAL News, l’agenzia coinvolta avrebbe invece respinto ogni accusa e si starebbe preparando ad inviare alla donna una lettera di diffida.