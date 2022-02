Shoah: morta Virginia Gattegno, ultima sopravvissuta Venezia

VENEZIA - E' morta oggi a Venezia Virginia Gattegno, 98 anni, ultima sopravvissuta alla Shoah della città lagunare. Lo annuncia il presidente della Comunità Ebraica, Dario Calimani.



"Oggi - scrive Calimani - la Comunità ebraica di Venezia è più sola. Questa mattina è scomparsa Virginia Gattegno, l'ultima sopravvissuta della Shoah. Solo poche settimane fa l'avevamo celebrata con uno spettacolo tratto dalla sua vita, in occasione del Giorno della Memoria al teatro la Fenice. In questo momento così triste, la Comunità ebraica di Venezia si stringe attorno ai familiari di Virginia. Il Suo nome sia in benedizione".

Cordoglio è stato espresso dal sindaco, Luigi Brugnaro, secondo il quale "oggi tocca a noi raccogliere la sua eredità tenendo a mente il suo appello, e facendo in modo che quella storia non si debba più ripetere. Addio Virginia, Venezia saprà omaggiare la tua memoria e conservare vivo il tuo ricordo".