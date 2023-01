Shakira contro Piqué nella nuova canzone: "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo"

SPAGNA - Non fa sconti Shakira al suo ex Piqué. Nella nuova canzone lanciata oggi dall'artista colombiana le frecciatine contro il suo ex compagno sono molteplici. Del testo di 'Music Sessions #53' (musica di Bizzarrap e parole di Shakira), aveva già pubblicato un'anteprima. "Un lupo come me non è per i ragazzi come te", tra le frasi del brano, "Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te. Questo è per mortificarti, masticare e deglutire, deglutire e masticare".

E ancora: "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio". Shakira cita anche il numero 22, il simbolo della coppia ai tempi d'oro: "Io valgo due volte 22", canta la colombiana mentre compone il numero 22 con le mani. Riferendosi direttamente alla nuova fidanzata dell'ex, Clara Chía: "Hai il nome da brava persona, chiaramente non è così" attacca Shakira. "Ti atteggi tanto da campione. E quando avevo bisogno di te, hai dato la tua versione peggiore", canta ancora.