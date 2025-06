Sgretolata l’alleanza tra Donald Trump ed Elon Musk

L’alleanza tra Donald Trump ed Elon Musk, un tempo celebrata come l'alba di una nuova era di governance tecno-populista, si è sgretolata in modo spettacolare, trasformandosi in una delle faide più dirompenti della politica americana contemporanea.



Quello che era iniziato come un ambizioso progetto di "ottimizzazione" dello Stato, incarnato dal Dipartimento per l'Efficienza del Governo (DOGE) guidato da Musk, si è concluso in un'accesa battaglia pubblica combattuta a colpi di accuse sui social media, minacce economiche e rivelazioni personali. Questa rottura non rappresenta un semplice litigio tra due personalità egocentriche, ma segna un punto di svolta cruciale, rivelando le insanabili contraddizioni ideologiche all'interno del movimento MAGA e innescando una serie di conseguenze a cascata.



La presente analisi, basata su diverse fonti giornalistiche, si propone di esaminare i fatti che hanno portato a questa deflagrazione e di analizzarne le profonde implicazioni geopolitiche, strategiche, tecnologiche e le ripercussioni per l'Italia.



I fatti

Il casus belli che ha innescato la conflagrazione pubblica è stata la controversa legge di bilancio promossa dal Presidente Trump, la "Big Beautiful Bill". Elon Musk, che fino a poco prima aveva guidato il DOGE con il mandato di tagliare drasticamente la spesa pubblica, ha definito la manovra un "disgustoso abominio" e uno spreco che vanificava i suoi sforzi.



La critica, inizialmente tecnica, è rapidamente degenerata in uno scontro personale. Attraverso la sua piattaforma X, Musk ha rinfacciato a Trump un'ipocrisia di fondo, riesumando vecchi post in cui il Presidente stesso criticava i deficit di bilancio.



La risposta di Trump non si è fatta attendere: dallo Studio Ovale, ha espresso la sua "delusione" per l'ex alleato, accusandolo di ingratitudine e insinuando che la sua ostilità derivasse dal taglio dei sussidi per i veicoli elettrici, un colpo diretto a Tesla.



La faida è esplosa in un crescendo di attacchi. Musk ha rivendicato un ruolo decisivo nella vittoria elettorale di Trump, definendo il Presidente un "ingrato". Ha poi sganciato quella che ha definito una "bomba mediatica", accusando Trump di essere implicato nei "file di Epstein" e suggerendo che questo fosse il vero motivo della loro mancata pubblicazione. Ha inoltre appoggiato pubblicamente l'idea di un impeachment, proponendo il vicepresidente J.D. Vance come sostituto.



Trump ha replicato minacciando di cancellare i lucrosi contratti governativi delle aziende di Musk, spingendo quest'ultimo a una reazione provocatoria, poi ritrattata, di voler dismettere la navicella Dragon, vitale per la NASA.

Le conseguenze geopolitiche di questa frattura sono immediate e profonde. In primo luogo, l'immagine della destra americana ne esce indebolita e frammentata. Come osservato da diversi analisti, avversari strategici come la Cina, il cui intellettuale di punta Wang Huning potrebbe commentare la vicenda come un perfetto esempio di "America contro America", osservano con divertimento questo spettacolo di autodistruzione.



La lotta intestina tra le due figure più iconiche del mondo conservatore-libertarian americano proietta un'immagine di instabilità e inaffidabilità. Questo caos interno si riflette sulla fiducia degli investitori internazionali.



Grandi fondi pensione e società di investimento, allarmati dall'aumento del debito pubblico previsto dalla legge di Trump e dall'imprevedibilità politica, stanno riconsiderando la loro massiccia esposizione al mercato statunitense. Gestori finanziari di calibro globale hanno espresso scetticismo sulla sostenibilità del debito americano, iniziando a guardare con maggiore interesse a mercati percepiti come più stabili, come quello europeo.



Questo potenziale spostamento di capitali non solo indebolisce il dollaro, ma segnala anche un calo dell'attrattività del "sistema America" nel suo complesso, un tempo considerato il porto più sicuro per gli investimenti.



La "sinistra globalista", come definita da alcuni commentatori, emerge come la principale beneficiaria di questa implosione, che lascia il campo libero a narrazioni alternative e indebolisce il fronte sovranista su scala globale.

Dal punto di vista strategico, la rottura tra Trump e Musk ha innescato una vera e propria guerra civile all'interno del movimento MAGA. L'alleanza era fondata su un equivoco di fondo: la coesistenza tra il populismo nazionalista e protezionista di Trump e la visione tecnocratica, globalista e hayekiana di Musk.



L'esperimento del DOGE si è schiantato contro la realtà di una burocrazia federale refrattaria e contro le divergenze ideologiche su temi come l'immigrazione di talenti, vitale per Musk ma osteggiata dalla base di Trump. La faida ha rivelato che il movimento non è più un blocco monolitico, ma un'arena di fazioni in lotta per l'egemonia.



Musk, forse in un eccesso di ambizione, sembra aver tentato di rendersi egli stesso il nuovo leader della base, fallendo. Ora si trova in una posizione precaria: alienato dalla Casa Bianca ma troppo compromesso con la destra per essere accolto dai Democratici.



La sua idea di un "terzo partito" al centro rischia di fungere principalmente da "spoiler" per i Repubblicani, frammentando ulteriormente l'elettorato. La dinamica che si è creata è stata definita di "mutua distruzione assicurata" (MAD). Trump detiene il potere politico, Musk quello economico e mediatico. Sono diventati così interdipendenti e allo stesso tempo così ostili che un attacco totale da parte di uno dei due provocherebbe danni catastrofici anche a se stesso, creando una situazione di stallo altamente instabile che paralizza l'agenda politica e legislativa repubblicana.



Le ripercussioni si estendono in modo critico al dominio tecnologico e alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La minaccia di Trump di recidere i contratti governativi di Musk, sebbene in parte una mossa retorica, ha messo a nudo una vulnerabilità strategica fondamentale per Washington. Le aziende di Musk, in particolare SpaceX, non sono semplici fornitori, ma partner quasi monopolistici e insostituibili per il complesso militare-industriale e spaziale americano. SpaceX è essenziale per i lanci della NASA, per il Pentagono e per l'NRO (National Reconnaissance Office), che si affida all'azienda per dispiegare la sua nuova generazione di satelliti spia. Starlink, la costellazione satellitare di Musk, fornisce connettività cruciale per le operazioni militari in aree remote. Un taglio dei contratti non solo devasterebbe l'impero di Musk, ma paralizzerebbe programmi spaziali e di difesa vitali per la sicurezza nazionale, lasciando gli Stati Uniti dipendenti, ad esempio, dalla Russia per l'accesso alla Stazione Spaziale Internazionale. Questa dipendenza da un singolo attore, ora imprevedibile e in aperto conflitto con il Presidente, rappresenta un rischio strategico enorme. Sul fronte commerciale, la faida danneggia anche Tesla, la cui immagine è offuscata dalle controversie politiche del suo CEO, rendendola più vulnerabile alla formidabile concorrenza di giganti cinesi come BYD.



Infine, le conseguenze di questo scontro si avvertono anche per l'Italia e per l'Europa. La turbolenza ai vertici della politica americana costringe gli alleati a un ricalcolo strategico. Un'amministrazione Trump indebolita da lotte intestine e un movimento conservatore fratturato e imprevedibile rappresentano un partner internazionale meno affidabile. Per un governo come quello italiano, che ha cercato un dialogo costruttivo con l'amministrazione repubblicana, questa instabilità rappresenta un fattore di rischio significativo. Non è un caso che, in questo contesto, si notino segnali di un riavvicinamento e di un dialogo più cordiale tra leader europei, come l'incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron.



Di fronte all'incertezza americana, la necessità di rafforzare la coesione e l'autonomia strategica europea diventa più pressante. Pragmaticamente, l'Europa deve prepararsi a un'America più introflessa e meno prevedibile, diversificando le proprie alleanze e rafforzando i propri meccanismi interni di stabilità e decisione. Inoltre, il possibile deflusso di capitali dal mercato statunitense, spaventato dall'instabilità politica e fiscale, potrebbe creare nuove dinamiche economiche per il continente europeo, presentando sia opportunità di attrarre investimenti sia rischi legati alla volatilità globale. Per l'Italia, la lezione è chiara: l'era di un'alleanza transatlantica monolitica e scontata potrebbe essere al termine, richiedendo maggiore agilità diplomatica e un più forte ancoraggio all'interno dell'Unione Europea.



Conclusioni

In conclusione, la spettacolare rottura tra Donald Trump ed Elon Musk trascende la cronaca di una lite personale per assurgere a simbolo delle profonde crisi che attraversano la destra americana e, di riflesso, l'intero scenario politico occidentale. L'alleanza, nata sotto la stella di un'utopia tecnocratica innestata sul populismo, si è rivelata un patto fragile, minato da visioni del mondo inconciliabili. Il suo fallimento non lascia solo macerie, ma anche un panorama politico radicalmente alterato. Entrambi i protagonisti ne escono indeboliti: Trump vede la sua egemonia sul movimento MAGA messa in discussione, mentre Musk si ritrova isolato e vulnerabile alle pressioni politiche ed economiche.



La conseguenza più pericolosa è l'instaurarsi di una "guerra fredda" interna, una condizione di "mutua distruzione assicurata" che rischia di paralizzare l'agenda politica americana e di proiettare un'immagine di inaffidabilità cronica all'estero. Per gli alleati come l'Italia, l'insegnamento è inequivocabile. Affidarsi a un unico partner, per quanto potente, la cui stabilità interna è così precaria, è una strategia rischiosa. La raccomandazione non può che essere quella di una maggiore cautela, di una diversificazione strategica delle relazioni internazionali e, soprattutto, di un investimento convinto nel rafforzamento della coesione e dell'autonomia decisionale dell'Unione Europea. Di fronte a un'America contro sé stessa, l'Europa deve trovare la forza di essere più unita e protagonista del proprio destino.