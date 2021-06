Sgominato il giro di spaccio: arrestato pusher in monopattino

VENEZIA - Sgominato in via Forte Marghera a Mestre un giro di spaccio: arrestato 29enne pusher in monopattino, denunciate due persone con precedenti.



Dopo una lunga serie di appostamenti durati una settimana nella zona del bosco dell’Osellino e al quartiere Pertini, gli uomini del Commissariato di Mestre sono riusciti a ricostruire e bloccare un vero e proprio mercato della droga che si era costituito lontano da occhi indiscreti e che stava allarmando non poco i residenti.



Un’intensa attività di spaccio che avveniva in particolare tra Via Forte Marghera ed il bosco, con alcuni scambi anche in centro città, dove i pusher si spostavano utilizzando monopattini elettrici.



Proprio le segnalazioni di alcuni cittadini hanno permesso agli investigatori il primo arresto e l’identificazione dell’appartamento che i soggetti utilizzavano come base logistica.



Il pusher in monopattino elettrico è stato bloccato dopo che aveva ceduto per ben tre volte droga a vari acquirenti, trovandolo con cocaina, hashish e marjiuana.



Poco prima altri agenti avevano fermato anche un altro compratore che, a bordo della sua auto, si era avvicinato all’appartamento dei tunisini per comprare cocaina e che, dopo essersi accorto dei poliziotti, aveva provato a fuggire a tutta velocità senza però riuscirci. Nell’appartamento degli spacciatori, gli uomini del Commissariato di Mestre hanno rintracciato il secondo tunisino monitorato durante gli appostamenti e, successivamente, il terzo complice.



E’ stato rinvenuto vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, diversi bilancini di precisione e, nascosto all’interno dell’armadio, un coltello da macellaio di grosse dimensioni che presumibilmente veniva usato per il taglio della droga.



Lo spacciatore arrestato è stato condannato a seguito di giudizio per direttissima a 5 mesi di reclusione e 800 euro di multa.