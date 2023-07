Sgominata baby-gang, il 'capo' portato in comunità

VICENZA - I carabinieri del comando provinciale di Vicenza hanno sgominato la baby-gang, per buona parte formata da minorenni, che imperversava nel centro della città. La sezione operativa del Nor, a conclusione dell'attività investigativa, ha dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare, emessa dal Tribunale dei minorenni di Venezia, nei confronti di un minore residente nel capoluogo berico.

Il ragazzo, per il quale è stato deciso il collocamento in una comunità, è ritenuto tra i responsabili dei reati di rapina pluriaggravata avvenuta nel mese di gennaio: in quella occasione, secondo quanto emerso dalle ricostruzioni, un gruppo composto da 13 elementi, quasi tutti minorenni, effettuò la rapina di una collana d'oro con ciondolo (già ritrovata e sequestrata nelle prime fasi d'indagine all'interno di un 'compro oro' della zona) ai danni di un quartetto di giovani. Nel provvedimento del giudice il minorenne viene indicato "quale il protagonista delle condotte violente poste in essere dal gruppo". (ANSA)