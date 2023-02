Sgombero ex Fabbrica: in mattinata irruzione nei locali abbandonati

VICENZA- Sono iniziate questa mattina le operazioni di sgombero dell'immobile abbandonato che ospitava la ex Fabbrica della "Lanerossi', nella zona "Ferrovieri" di Vicenza. Dall'alba le Forze dell'Ordine,secondo le disposizioni del questore berico Paolo Sartori, in sinergia con l'Amministrazione Comunale, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e il Reparto Prevenzione del Crimine, hanno fatto irruzione nell'immobile, sorprendendo una coppia che dormiva in giacigli di fortuna. La proprietà dell'immobile è stata nuovamente sollecitata a mettere in sicurezza l'ex Fabbrica. Altre attività operative si sono concentrate prevalentemente nella zona di Campo Marzo e nei dintorni della Stazione Ferroviaria, nel Quadrilatero, nell'area del c.d. Park Verdi, in Piazzale Bologna, in Viale Verona ed in Via SS. Felice e Fortunato e sono stati controllati due esercizi pubblici, 15 auto e 63 persone, di cui 24 straniere e 19 con precedenti penali. Sono stati quindi emessi due fogli di Via Obbligatori, due ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale "Continuano le attività operative di controllo sistematico degli edifici abbandonati sul territorio cittadino - ha evidenziato Sartori -. Lo stato di degrado ed abbandono in cui versano questi edifici verrà ulteriormente evidenziato a chi ne ha la responsabilità, e l'inerzia di questi ultimi doverosamente sanzionata, affinché si adottino tutte quelle misure di vigilanza e di difesa passiva necessarie ad evitare che tali situazioni possano generare problemi di ordine e sicurezza pubblica nonché di tipo sanitario". (ANSA).