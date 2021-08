Sfonda il lucernario e si infortuna durante il lavoro

MONFALCONE - Sfonda il lucernario e cade a terra: scatta l’allarme. L’episodio è accaduto martedì verso le 17: la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone (GO) è intervenuta presso un’azienda sita in Via Grado a Monfalcone (GO) per un infortunio sul lavoro.

Giunti sul posto hanno trovato un uomo che, mentre stava eseguendo alcuni lavori sul tetto dell’azienda, aveva sfondato il lucernario rovinando all’interno del magazzino.



I Vigili del fuoco hanno dato assistenza al personale sanitario impegnato nei soccorsi dell’infortunato e successivamente hanno messo in sicurezza l’area interessata dal sinistro.