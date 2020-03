Lo sfogo dei dipendenti del supermercato: "Troppa gente che viene tutti i giorni"

FOTO di repertorio

CASTELFRANCO – Le regole introdotte per combattere la pandemia da Coronavirus sono chiare e oramai ci vengono instancabilmente ripetute ovunque, sconcerta quindi che i lavoratori di un supermercato di Castelfranco Veneto abbiano sentito la necessità di lanciare un appello. Ad onore del vero il tono è più quello di uno sfogo ma a ragion veduta visto quanto raccontano e che hanno chiesto di diffondere al gruppo Facebook “L’ora di Castelfranco” che quindi ci ha informati, per diffondere maggiormente il messaggio.



“C'è ancora tanta troppa gente che va al supermercato tutti i giorni per comperare 80 grammi di prosciutto – raccontano esasperati i lavoratori -. Vengono ancora senza guanti e mascherine: va bene se stai da solo ma dentro il negozio mettitela (perché tantissimi ancora non le hanno)... E poi ci sono ancora coppie che vengono assieme e che non potrebbero, dovrebbe entrare solo uno per famiglia… ormai a lavorare in quel modo cominciamo ad averi i nervi che saltano”.