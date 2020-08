Sfinito, chiama i soccorsi sul Monte Laura a Barcis. Malore sul Torrente Arzino

BARCIS (PORDENONE) - La stazione del Soccorso Alpino di Maniago è intervenuta per due soccorsi. Il primo ha avuto luogo sul Monte Laura a Barcis un uomo ha chiamato il NUE112 dalla cresta del Monte Laura, di cui voleva raggiungere la cima, ma sulla quale si è fermato per sopraggiunta spossatezza ad una quota di circa 1000 metri.



Sul posto è stato inviato dalla SORES l'elicottero della Protezione Civile che ha caricato al campo base del campo sportivo due tecnici portandoli in quota. L'uomo è stato facilmente individuato vista la posizione sul filo di cresta e caricato a bordo in hovering.



Ai soccorritori ha dichiarato che non si aspettava un itinerario così faticoso e lungo, essendosi basato su alcune indicazioni che davano un tempo di tre ore per l'escursione. Anche il grande caldo ha contribuito a stremarlo.



Mentre a Vito d'Asio (PN) alle 17 sul Torrente Arzino in località Curnila un sessantunenne di Azzano Decimo ha avuto un malore dopo essere uscito dall'acqua.



Sul posto, chiamati dalla SORES, i nostri tecnici e i Vigili del Fuoco che hanno imbarellato l'uomo e hanno fatto risalire la barella sul sentierino ripido che dall'argine conduce al livello della strada, dove ad attendere c'era l'ambulanza pronta a condurlo in ospedale.