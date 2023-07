Sfilano in oltre 2mila per il primo Pride a Belluno

BELLUNO- Sono stati circa 2 mila, secondo le stime della Questura di Belluno, i partecipanti al primo Pride, l'evento di espressione dell'orgoglio delle comunità Lgbtq+, svoltosi nel capoluogo montano del Veneto. La manifestazione si è svolta senza incidenti; molti pratecipanti hanno raggiunto la città anche con mezzi pubblici, compreso il treno. La polizia è intervenuta solo in alcuni episodi per allontanare alcuni esponenti riferibili agli ambienti ultraortodossi cattolici intervenuti per contestare lo spirito dell'evento. Ad appoggiare l'evento ieri era scesa in campo in particolare l'Associazione degli industriali di Belluno che, attraverso la sua presidente, Lorraine Berton, aveva definito l'inclusione "un valore etico, sociale ed economico che richiede l'impegno di tutte le forze vive del territorio per tradursi in realtà". (ANSA).