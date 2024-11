Sevizie e lesioni al figlio di 5 mesi in ospedale, arrestato

PADOVA - Un 22enne è stato arrestato in flagranza a Padova dalla polizia per maltrattamenti e lesioni aggravate che avrebbe compiuto sul figlio di 5 mesi, mentre il piccolo si trovava ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale cittadino. Gli accertamenti d'indagine, spiega la Questura, hanno confermato che durante l'orario di visita nel reparto, quando il padre era sicuro di essere solo e non visto da medici e infermieri, compiva sevizie ed atti violenti nei confronti del bimbo, provocandogli lesioni gravi con conseguente aggravio delle sue condizioni di salute.