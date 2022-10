Seul, strage per la calca alla festa di Halloween: 146 morti

SEUL (COREA DEL SUD) - Centoventi persone sono morte, schiacciate nella calca, durante una festa di Halloween nel quartiere Itaewon a Seul in Corea del Sud. E' l'ultimo bilancio delle vittime, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Yonhap, che cita le autorità locali, i feriti sarebbero almeno 150.

Le immagini mostrano decine di persone stese a terra con i soccorritori che tentano disperatamente di rianimarle, praticando il massaggio cardiaco. C'erano circa 100mila persone in strada nella notte tra sabato e domenica (orario sudcoreano) in quella che era la prima festa di Halloween senza restrizioni post-pandemia.

Sui social alcune persone, prima dell'inizio della serata, avevano dichiarato che il quartiere era così affollato da non sentirsi al sicuro. Il sindaco di Seul, Oh Se-hoon, ha interrotto il suo viaggio in Europa e ha deciso di tornare nella capitale a seguito di quanto accaduto.