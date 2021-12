Sette bambini contagiati in una sola classe più la maestra No Vax

CONEGLIANO / VITTORIO VENETO – Nella scuola elementare di un piccolo comune tra Conegliano e Vittorio Veneto si è verificato un caso che ha destato preoccupazione ma anche perplessità e disappunto tra le famiglie degli alunni dopo che è stata appurato un vero e proprio focolaio in una classe.

Ma non in una classe qualsiasi bensì in quella in cui insegnerebbe una maestra dichiaratamente “no-mask”, anch’essa risultata positiva. L’Ulss 2 Marca Trevigiana sta facendo le verifiche del caso ma da quanto emerge un terzo dei ragazzini è positivo vale a dire ben 7 su 24.

Alla luce del focolaio scatenatosi in questi giorni molti genitori hanno rammentato con disappunto che l’educatrice oltre a non essere vaccinata ha espresso in maniera esplicita la sua contrarietà all’uso della mascherina, manifestando, inoltre, pure davanti al plesso contro il green pass.