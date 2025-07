Serve funghi velenosi per cena: donna condannata per triplice omicidio

AUSTRALIA – Non è stato un tragico errore di cucina, ma un piano studiato nei dettagli. È questa la conclusione a cui è giunto il tribunale australiano che ha condannato una donna di 49 anni per triplice omicidio volontario e tentato omicidio. La donna ha servito durante una cena in famiglia funghi velenosi del tipo Amanita falloide, provocando la morte dei suoi ex suoceri e della zia dell’ex marito. L’unico sopravvissuto è proprio l’ex coniuge dimesso dopo sette settimane di ricovero in ospedale.



I fatti risalgono al luglio 2023, quando la 49enne ha organizzato una cena nella sua abitazione a Leongatha, una piccola località nella regione del Gippsland, sud-est dello stato di Victoria. In tavola ha servito manzo con contorno di funghi, che secondo l’accusa sarebbero stati intenzionalmente scelti tra quelli altamente tossici. A perdere la vita, nel giro di pochi giorni, sono stati gli ex suoceri della donna, e la zia dell’ex marito di 66 anni. L’intossicazione da Amanita falloide è tra le più letali: danneggia irreversibilmente il fegato e, senza un trapianto urgente o terapie specifiche, porta alla morte.



Durante il processo, la difesa della donna ha sempre sostenuto la tesi dell’incidente domestico: «Ho cucinato dei semplici funghi champignon acquistati al supermercato», ha detto la donna, negando ogni responsabilità. I giudici, però, hanno respinto questa versione, ritenendo le prove a carico «chiare e coerenti con un piano omicida premeditato». Tra gli elementi chiave: le ricerche sospette effettuate sul web, la mancata intossicazione della stessa della 49enne e alcune incongruenze nei suoi racconti.

Il caso ha sconvolto l’opinione pubblica australiana, diventando un simbolo di crimine domestico travestito da normalità. L'ex marito, pastore della comunità locale, ha preferito non rilasciare dichiarazioni pubbliche, ma ha espresso gratitudine per il lavoro delle autorità e la solidarietà ricevuta.