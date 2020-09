Serravalle, palazzo Piazzoni rinasce

VITTORIO VENETO – Entro un anno il cantiere di ristrutturazione di palazzo Piazzoni dovrà partire. Il ricollocamento del finanziamento regionale per il recupero dell’immobile comunale di via Calcada detta ora una tempistica precisa al Comune di Vittorio Veneto.

Nel 2005, nell’ambito del programma “Contratti di Quartiere II”, il Comune ottenne 2.299.814,60 euro per un intervento di edilizia popolare nel palazzo serravallese che si trova davanti alle scalinate di Santa Augusta. In 15 anni l’intervento è rimasto nel cassetto. A fine 2019 l’amministrazione Miatto ha cercato di capire dalla Regione se quel finanziamento non utilizzato fosse ancora disponibile. E nei giorni scorsi è arrivato l’ok da Venezia.

«Il progetto di ristrutturazione risale ancora all’amministrazione Scottà – ricorda il sindaco Antonio Miatto – e ora, a distanza di 15 anni, mutate le esigenze sociali ne abbiamo cambiato il registro. All’epoca si parlava di alloggi per soli nonni, ora tentiamo la via nonni-coppie giovani».

A palazzo Piazzoni, dove già ha sede il centro sociale Piazzoni Parravicini che ogni giorno consegna un centinaio di pasti caldi al domicilio di anziani e persone sole, verranno ricavati una decina di appartamenti con spazi in comune, come un ampio salone. Gli alloggi saranno assegnati a persone anziane e a coppie di giovani che in cambio dovranno prendersi cura dei “nonni”, aiutandoli ad esempio a fare la spesa. Si stima ci vorranno tre anni per il restauro.

(Foto da Google Maps)