Serravalle, "Meschietti nel degrado"

VITTORIO VENETO – «Erba, piante infestanti e alghe cresciute a dismisura: Serravalle nel degrado ad agosto» denuncia una residente.

Occhi puntati sui Meschietti, i corsi minori del Meschio tra piazza Foro Boario e piazza Flaminio. Ancora una volta i serravallesi denunciano una scarsa manutenzione dei Meschietti con danno d’immagine per il centro storico. «Proprio un bel biglietto da visita per i turisti che arrivano» sottolinea la serravallese.

«Questione di qualche giorno e verranno puliti – rassicura l’assessore al decoro Bruno Fasan -. Anche quest’anno, come sempre, verrà fatta la pulizia dei Meschietti per Santa Augusta. Abbiamo già fatto i sopralluoghi con la ditta esterna. Chiaro che se avessimo in organico più operai, i lavori sarebbero più veloci».