Serravalle: giostrina rotta ai giardinetti e un bimbo si ferisce, per fortuna in maniera lieve

VITTORIO VENETO – Poteva andare peggio, si dice in questi casi. Un bimbo si è tagliato, per fortuna in maniera lieve a causa di un dondolo rotto ai giardinetti di Serravalle. Lo spazio verde ospita alcune apprezzate ed utili giostrine per i più piccoli ma una di queste è rotta da qualche tempo.



In buona sostanza un dondolo, particolarmente gradito ai bimbi, ha perso il sedile e la parte metallica sottostante è rimasta in bella vista: una componente che ha dei bordi taglienti e quindi pericolosi. Nulla di terribile, sono cose che possono capitare con l’usura ma pare che il problema sia stato notificato da tempo a chi di dovere, secondo chi ha segnalato il fatto lamentando poi che nel frattempo un piccolo fruitore del giardino pubblico si è fatto male.



La manutenzione degli spazzi pubblici si sa non è cosa semplice da garantire ma visto che in questo caso, tra i fruitori vi sono dei bambini, un intervento tempestivo sarebbe quanto mai provvidenziale, come auspicano i cittadini che frequentano quest’angolo verde della città.



FOTO pubblicate dal gruppo Facebook “LA VITTORIO VENETO CHE VORREI: lo spazio dei cittadini”