La serra va a fuoco, scatta l'allarme

UDINE - Alle ore 19,15 circa di domenica i Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti in forze con squadre e autobotti dalla sede centrale dai distaccamenti di Latisana, Lignano, Codroipo, San Daniele e il supporto di un’ulteriore squadra e autobotte giunte dal distaccamento di Portogruaro per spegnere l’incendio divampato in una serra. E' accaduto all’interno di un’azienda agricola a Latisana, in provincia di Udine. Non risultano feriti.