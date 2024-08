Serpente spunta dal water: uomo morso proprio lì da un pitone - VIDEO

THAILANDIA - Un semplice gesto quotidiano si è trasformato in un incubo per un uomo in Thailandia, che è stato attaccato da un pitone mentre era seduto sul water. Thanat Tangtewanon, protagonista di questa singolare vicenda, ha condiviso la sua esperienza sui social, raccontando come il tutto sia iniziato in modo del tutto ordinario.

Thanat si era recato in bagno intorno alle 10 del mattino, come di consueto, e dopo aver tirato lo sciacquone per verificare che non ci fossero sorprese, si era seduto sul gabinetto. Ma improvvisamente, un pitone lungo 3,6 metri è balzato fuori dall'acqua, mordendolo dolorosamente ai testicoli.

In preda al panico, Thanat ha afferrato il serpente per il collo, lottando per liberarsi del rettile che era ancora saldamente attaccato. Nel disperato tentativo di staccarlo, ha utilizzato lo scopino del water per colpire il pitone fino a farlo cedere.

Successivamente, l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale da un vicino per le cure necessarie. Fortunatamente, il pitone, probabilmente disorientato dalle piogge monsoniche, non era velenoso e Thanat non ha riportato gravi conseguenze.