Sernaglia, auto contro moto: ferito il centauro

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - Auto contro moto nel primo pomeriggio di oggi in via Trevigiana a Sernaglia della Battaglia.

L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo di via Fabbri: l’auto, che stava svoltando, è stata centrata sulla fiancata dalla motocicletta.



Immediato l’arrivo dei sanitari del Suem 118 che hanno ricoverato il motociclista in ospedale a Conegliano. Non è in pericolo di vita.

Altro incidente nel pomeriggio poco prima delle 16.00 in via XXIV maggio a Vittorio Veneto. Alla guida di una Subaru una 70enne che ha impattato, per cause al vaglio degli inquirenti, contro una Lancia Ypsilon parcheggiata a bordo strada. Sul posto Polizia stradale e Suem 118: la donna è stata accompagnata in ospedale con ferite lievi.