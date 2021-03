Serio infortunio per un ciclista tra Dardago e Piancavallo

BUDOIA (PORDENONE) - È caduto impattando sull'asfalto mentre scendeva in sella alla bici lungo la cosiddetta "Venezia delle nevi", la strada che congiunge Dardago a Piancavallo, procurandosi traumi alla testa e al torace.



Un ciclista di Porcia è stato velocemente raggiunto da sette soccorritori della stazione di Pordenone del Soccorso Alpino attivati dalla Sores - a chiamare il Nue112 è stato un altro escursionista che ha assistito all'incidente- che sul posto gli hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza con il personale sanitario.



L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Pordenone.