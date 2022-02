Serie A, Venezia e Verona: le ultime dal campo prima del derby

VERONA - Nuova seduta d'allenamento settimanale per il Verona in preparazione al prossimo impegno di campionato, in programma domenica contro il Venezia, al Bentegodi.

Queste le attività svolte oggi: lavoro in palestra ed esercitazioni tecniche. Domani, nuova seduta di allenamento, al mattino, a porte chiuse. Praszelik non sarà a disposizione per la partita col Venezia. Il giocatore, out già sabato contro la Roma per un problema muscolare, sta recuperando dall'infortunio, ma serve tempo per il suo rientro. Da valutare, invece, la situazione di Matteo Cancellieri, anche lui assente con la Roma per un distorsione alla caviglia sinistra. Domenica contro il Venezia mancheranno Guenter e Casale, entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo.



VENEZIA: PROBABILE CONFERMA DELLA DIFESA A TRE

Fuori il lungodegente Lezzerini, operatosi lunedì per la ricostruzione della continuità del tendine del retto femorale destro, la porta sarà difesa da Romero. Ancora dubbi di formazione l'allenatore Paolo Zanetti (nella foto), che deve capire se il nuovo innesto Mateju potrà già prender parte alla gara dal primo minuto, visto che Ebuhei risulta ancora indisponibile.

Probabile, quindi, la difesa a tre, come con il Genoa, con Ceccaroni, Caldara e Svoboda, mentre due tra Haps, Ullmann e Molinaro si accomoderanno in panchina se Haps non sarà avanzato a metà campo.



A centrocampo Busio rientra dopo la squalifica, così come Okereke in attacco, mentre restano fuori Kyine e Sigurdsson per infortunio.

La linea mediana potrebbe esser costruita con Ampadu e Cuisance centrali, mentre sugli esterni in tre si giocano due maglie: Johnsen, Nani e Crnigoj. Aramu potrebbe attivarsi da suggeritore per Henry e Okereke. Atteso il subentro di Nsame a partita in corso per gli ultimi 15-20', un modo per cercare di far recuperare minutaggio all'attaccante.