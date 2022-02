Serie A / Venezia calcio, presentato il terzino Ales Mateju

VENEZIA - È stato presentato oggi il neo acquisto del Venezia Ales Mateju, ristabilitosi di recente dal covid (era asintomatico). Il terzino destro, in grado di giocare a destra, sinistra e come centrale è un giocatore di esperienza, intelligente tatticamente e nazionale della Repubblica Ceca.

La scelta del Venezia, avvenuta per mano del direttore sportivo Mattia Collauto, si è resa necessaria per sostituire Mazzocchi andato alla Salernitana. Appena arrivato in laguna, dopo una parentesi in patria in seguito alla rescissione con il Brescia, Mateju ha contratto il covid ed è rimasto in isolamento fino alla negativizzazione. Ora si sente bene, e si è detto felice di aver scelto il Venezia, e di sentirsi pronto a contribuire alla salvezza della squadra.