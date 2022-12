Serie A: Inter e Udinese vincono in amichevole.

Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - Inter di misura sul Sassuolo

Nerazzurri vittoriosi a Reggio Emilia ieri in amichevole: decisivo al 63esimo minuto Edin Dzeko contro il Sassuolo. Neroverdi privi di Berardi, Laurienté e Consigli: i primi due tenuti a riposo a scopo precauzionale, invece il portiere è rimasto vittima di una lieve sindrome influenzale.

Empoli, c'è l'accordo per Caputo con la Samp

Caputo ed Empoli presto si riabbracceranno. L'accordo con la Sampdoria c'è: affare concluso sulla base di un legato al raggiungimento della salvezza. Qualora l'Empoli restasse in Serie A, per Caputo arriverebbe in automatico un contratto biennale.

Amichevole, Cremonese-Udinese 1-3

Vince e convince l'Udinese che batte 3-1 la Cremonese in amichevole, in una gara dal sapore deciso di Serie A. Apre le marcature la squadra grigiorossa grazie all'autorete di Beto, poi la e dal sigillo proprio del centravanti portoghese.

Salernitana, Ochoa si presenta

In conferenza stampa le dei campani: "Quando si è presentata la possibilità di giocare nella serie A italiana non potevo dire di no. finita la coppa del mondo ho avvertito la voglia di sposare un progetto ambizioso. sono contento di esordire contro un avversario di livello internazionale come il Milan".

Lazio: stop Cataldi, salta il Lecce?

La Lazio rischia di perdere per. Il mediano capitolino sta facendo i conti con una lombalgia e ha confermato lo stop che lo mette a rischio per la ripresa del campionato. Se il forfait dovesse essere confermato, al suo posto spazio a Marcos Antonio in cabina di regia.

