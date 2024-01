Serie A Elite, Mogliano ko a Colorno

COLORNO – Alla fine vince con bonus la squadra di casa, in un match nel quale Mogliano gioca prevalentemente in difesa. Partita di sacrificio giocata in condizioni proibitive, ma pochissimo il possesso mantenuto sia nel primo che nel secondo tempo, impossibile pensare di poter fare risultato con queste premesse. Nelle rare occasioni in cui i biancoblù si sono presentati nei 22 avversari, sono arrivate le mete di Filippo Russi e di Destiny Aminu.

Sono bastate solo a tenere viva la speranza fino ai minuti finali di poter raccogliere almeno il punto di bonus difensivo, che purtroppo è rimasta tale. Mogliano, subito dopo aver marcato, non è mai stata capace di dare un po’ di continuità alle sue azioni e di cambiare l’inerzia della gara, concedendo con qualche errore di troppo nuovamente l’iniziativa al Colorno. Molto buona, inoltre, la gestione al piede avversaria, che ha messo più volte sotto pressione gli ospiti.

Le difficoltà incontrate in mischia chiusa e parzialmente in touche non hanno certamente aiutato, anche se nella seconda frazione qualche problema è stato risolto. Da segnalare l’esordio nella massima serie di Matteo Garbisi, nonostante non sia stato dei più fortunati. Mancano ancora sette gare e la situazione di classifica non è cambiata, bisogna continuare a crederci e sfruttare il fattore campo.

Sabato 27 gennaio Mogliano ritorna a giocare tra le mura amiche dello Stadio “Quaggia”, calcio di inizio alle 14.30. Un impegno molto difficile ed importante, contro la rivelazione del Campionato, il Rugby Viadana 1970 che anche oggi ha sconfitto il Petrarca Padova e cercherà sicuramente di continuare la propria cavalcata verso i play-off. Diretta del match su Dazn, ma sarà davvero importante il sostegno del pubblico di casa per cercare di realizzare un’altra impresa.

Le dichiarazioni di coach Marco Caputo al termine della partita: “Abbiamo giocato quasi tutta la partita senza palla. La nostra indisciplina ha concesso loro penalty e possibilità di risalire facilmente il campo per segnare. Nel secondo tempo, a parte un momento in cui abbiamo tenuto la palla per 40 secondi e siamo riusciti a marcare la nostra meta, abbiamo sempre difeso all'interno dei nostri 22 metri. Questo atteggiamento e i molti calci fischiati contro di noi hanno dato loro tutto lo slancio di cui avevano bisogno e ci hanno reso impossibile esercitare qualsiasi pressione. Oggi abbiamo giocato ben al di sotto del nostro livello e degli standard che mi aspetto. Abbiamo pagato un prezzo davvero alto. Ci aspettiamo prestazioni migliori, dovremo essere onesti nell'analizzare il match e lavorare duro per assicurarci di essere migliori in vista della nostra prossima importante partita, in casa contro il Viadana. Non possiamo permettere che scuse come maltempo, infortuni, indisponibilità dei giocatori influenzino le nostre prestazioni.”

Colorno, “HBS Stadium” – domenica 7 gennaio 2024

Serie A Elite Maschile - X giornata

HBS Colorno v Mogliano Veneto 29-12 (24-7)

Marcatori: p.t. 11’ m. Rosario tr. Van Tonder (7-0); 19’ m. Waqanibau tr. Van Tonder (14-0); 25’ m. Russi tr. Avaca (14-7); 29’ cp. Van Tonder (17-7); 34’ m. Antl tr. Van Tonder (24-7);

s.t. 57’ m. Aminu (24-12); 79’ m. Ferrara (29-12)

HBS Colorno: Van Tonder (Cap); Leaupepe; Waqanibau (53’ Batista), Pescetto; Batista (46’ Ceballos); Antl, Palazzani; Mbanda (59’ Roldan), Koffi, Manni (24’-33’ Broglia; 41’ Broglia); Butturini, Van Vuren; Arbelo (56’ Tangredi), Rosario (50’ Ferrara), Lovotti (50’ Franceschetto)

A disposizione non entrati: Artusio; Abanga

All. Casellato

Mogliano Veneto: Peruzzo; Douglas (48’ Zanatta); Passarella, Vaeno; Dowd (64’ Garbisi); Avaca, Russi (54’ Fabi); Grant, Finotto, Brevigliero (59’ Vianello); Carraro (41’ Grassi), Kingi; Ceccato (57’ Spironello), Sangiorgi (54’ Efkarpidis), Losper (48’ Aminu)

All. Costanzo

Arb.: Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1: Alex Frasson AA2: Federico Boraso

4° uomo: Filippo Vinci

TMO: Vincenzo Schipani

Cartellini: al 25’ giallo a Leaupepe (HBS Colorno); al 44’ giallo ad Avaca (Mogliano Veneto)

Calciatori: VanTonder (HBS Colorno) 4/5; Avaca (Mogliano Veneto) 1/2

Note: Giornata piovosa, 10°. Campo pesante ma in buone condizioni. 500 spettatori.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 5; Mogliano Veneto 0

Player of the match: Diego Antl (HBS Colorno)

